ليبيا.. 3 مرشحين ينافسون المشري على رئاسة "الأعلى للدولة"

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، أن انتخابات رئاسة المجلس ستجري اليوم الإثنين،حيث انحصر السباق بين رئيس المجلس الحالي خالد المشري و 3 مرشحين آخرين.

وقال قزيط في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إن المرشحين لرئاسة المجلس هم: فتح الله السريري وعبد السلام الصفراني والعجيلي بوسديل وخالد المشري.

وتوقع عضو المجلس الأعلى للدولة أن يحسم أمر رئاسة المجلس اليوم رغم المنافسة القوية التي قد يشهدها السباق.

و يواجه المشري انتقادات لاذعة بسبب مواقفه من المسار السياسي في البلاد لا سيما التوافق مع البرلمان ومن ثم تراجعه بشأن عدة مسائل أبرزها تمكين الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية وفوضى أمنية خطيرة وسط مخاوف جدية من تصعيد ميداني، خاصة في ظل التنافس بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا الذي يتخذ من سرت مقرا لحكومته.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، حمّل المتظاهرون مجلسي النواب والدولة والحكومة مسؤولية تردي الأوضاع، مطالبين بالتعجيل بإجراء انتخابات بشقيها الرئاسي والنيابي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب طالت البرلمان، في خطوة أدانتها قوى سياسية ورئاسة المجلس في طبرق.

وجاءت الاحتجاجات عقب فشل اجتماعات عقدت بين عقيلة صالح وخالد المشري في جنيف برعاية أممية من أجل التوصل لتوافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة.

ويلف الغموض موعد هذه الاستحقاقات بعد تعثرها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي بسبب خلافات حول القوانين الانتخابية.