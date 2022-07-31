الرئيس الجزائري يؤكد اهتمام بلاده بالانضمام لـ"بريكس"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده مهتمة بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأجاب تبون ردًا على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول إمكانية انضمام بلاده إلى المجموعة بـ ”ممكن“، مضيفًا أن شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس تتوافر في الجزائر إلى حد كبير.

وتقود الصين وروسيا مجموعة بريكس التي تضم أيضًا: البرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا.

وكانت إيران قدمت، في يونيو الماضي، طلبًا للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة بريكس، التي تضم: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، ”ستحقق قيمة مضافة للجانبين“.

وبشكل منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الأرجنتين تقدمت أيضًا بطلب للانضمام إلى المجموعة. ولم يتسنَ الوصول إلى مسؤولين أرجنتينيين للتعليق.

وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي يزور أوروبا حاليًا، قد أكد في الآونة الأخيرة رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة بريكس.

وتمثل بريكس أكثر من 40% من سكان العالم، وقرابة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وامتنع 3 من أعضائها، الصين، والهند، وجنوب أفريقيا، عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتربط بكين ونيودلهي علاقات عسكرية وثيقة مع موسكو، وتشتريان منها كميات متزايدة من النفط.

وتسعى روسيا، منذ فترة طويلة، إلى إقامة علاقات أوثق مع آسيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات التي فرضتها أوروبا، والولايات المتحدة، وغيرها من الدول، عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.