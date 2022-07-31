ليبيا.. كشف نتائج اجتماع الجويلي مع قادة مليشيات بشأن حكومة باشاغا

كشفت مصادر سياسية ليبية، تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الاستخبارات السابق اللواء أسامة الجويلي يوم الأحد، مع قادة ميليشيات في مدن مصراتة والزنتان والزاوية غربي البلاد.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن ”الاجتماع نجح في حشد ميليشيات بارزة لدعم حكومة الاستقرار الوطني الليبية برئاسة فتحي باشاغا في معركته ضد رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة“.

وأشارت إلى أن ”الاجتماع شكل تطورا لافتا وحاسما في الموقف من حكومة الدبيبة التي تزداد عزلتها يوما بعد الآخر“، مبينا أن ”سقوطها بات مسألة وقت“.

ونقلت عن البيان الختامي للقاء قوله: ”نجتمع اليوم في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا وما تتعرض له عاصمتنا طرابلس من تحديات صعبة“.

وأوضح البيان أن ”الأمر يتطلب وقفة قوية ضد كل الأيادي السوداء والظلاميين ممن يريدون ضرب الوحدة الوطنية“.

وأكد أن ”لقاءنا اليوم رسالة لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار بلادنا وتقويض العملية السلمية في التداول على السلطة“.

ولفت إلى أن ”لقاء اليوم يأتي تأكيدًا على وحدة الصف في المنطقة الوسطى والغربية، ووحدة الوطن شرقاً وغرباً وجنوباً“.

وشدد على أن ”اجتماعنا رسالة صادقة وواضحة للجميع بأننا مع المشروع الوطني النابع من الإرادة الليبية دون تدخلات خارجية“.

وتابع البيان: ”نؤكد على وقوفنا مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حتى يسير بنا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير“.

وطالب ”بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأرض الليبية بشكلٍ فوري“، داعيا أيضا إلى ”توحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً“.

وقال إن ”وحدة ليبيا خط أحمر“، مؤكدا ”دعم جهود اللواء أسامة جويلي في كل ما يبذله لحلحلة كل الخلافات ودعم الخيار الوطني من أجل دعم الشرعية“.