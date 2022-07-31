بلديات في طرابلس تدخل في اعتصام مفتوح حتى خروج التشكيلات المسلحة

نظمت بلدية قصر بن غشير وبلديات ”النواحي الأربعة“ في العاصمة الليبية طرابلس، مظاهرة في جزيرة قصر بن غشير، اليوم الأحد، للمطالبة بخروج التشكيلات المسلحة من حدودها الإدارية.

وأكدت البلديات دخولها منذ اليوم في اعتصام مفتوح وتعليق كافة الأنشطة فيها عدا المدارس لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، حتى تنفيذ مطالبها.

ورفع المتظاهرون شعارات ”قصر بن غشير أرض السلام، كفانا قتال، جميع الحروب السابقة مرت على النواحي الأربعة، نطالب بالتعويض عن كافة الحروب السابقة، نطالب بتفعيل مطار طرابلس الدولي“.

وألقى رئيس بلدية قصر بن غشير محمد صلوح بيانا في الاعتصام قال فيه إن بلديته والنواحي الأربعة ”تعرضت إلى ما تعرضت له في الحروب السابقة حيث أتتها الجيوش زحفا من الشرق والجنوب والغرب، دون أن ترفع سلاحاً أو تسفك دماً ولم تنهب مالا، ولم تخرب دوراً أو تؤذي أحداً“.

وأضاف: ”رغم ذلك تعرضت هذه المنطقة إلى ما لم يتعرض له أحد في ليبيا فقد “ قاست ويلات الحرب وعانت من صنوف الظلم من أناس رفعوا شعارات الوطنية والدين، ضللوا الناس وأضلوا، وسفكوا الدماء، عبدوا الأشخاص والسلطة، وانتهجوا منهج الحروب سبيلا لهم في تحقيق مآربهم“.

وقال : ”بلسان حال أهالي المنطقة نتبرأ من هذه الجيوش وهذه الكتائب وهؤلاء القادة الذين اتخذوا من هذه المنطقة مسرحاً للحروب، ومكانا لتجمع جيوشهم وكتائبهم، اذهبوا عنا؛ ارحلوا عنا ابتعدوا عنا فنحن أهل السلام“.

وكان صلوح أكد في وقت سابق أن بلديات نواحي الأربعة ترفض وجود تشكيلات مسلحة من خارج حدودها الإدارية وتطالب بخروجها فوراً.

وتضم بلديات النواحي الأربعة ”السبيعة، قصر بن غشير، السايح، العواتة، سوق الخميس“ وهي من بلديات طرابلس ذات الكثافة السكانية.