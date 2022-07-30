باشاغا: استخدام القوة للاستمرار في الحكم إرهاب

قال رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا مساء السبت إن استخدام القوة للاستمرار في الحكم إرهاب لن نقبل به.

وأكد باشاغا في كلمة له بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني،أن التشبث بالسلطة بقوة السلاح هو شكل من أشكال الاستبداد والديكتاتورية واستخدام القوة للاستمرار في الحكم نوع من أنواع الإرهاب والقمع الذي لم ولن نقبل به أبداً، ولم نرضه على أنفسنا حينما كنا في السلطة وسلمناها طواعية.

ووجه باشاغا رسالة للمعارضين، قائلا ”أنتم جزء لا يتجزأ من ليبيا، كما نحن جزء لا يتجزأ منها، ليبيا لن تكون إلا لنا جميعا دون إقصاء أو تخوين واستبداد، وسنبدأ من المستقبل ولن نبدأ من الماضي“.

وأضاف“إلى المتخوفين من إجراءات الحكومة الليبية أقول لهم بوضوح لم نأت للانتقام ولا لتصفية الحسابات، بل أتينا للملمة هذا الوطن الذي ضاعت خيراته وثرواته وسيادته وكرامته، أتينا لرد الاعتبار للمواطن الليبي الذي يعاني من الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود“.

وأكد أن حكومته لم و لن تسمح بالانقسام الوطني، بل ”حرصنا كل الحرص على جمع شتاتنا، وقد تشكلت حكومتنا بتوافق ليبي ليبي، وبإرادة ليبية خالصة، وكان هدفنا هو ليبيا ووحدتها وعزتها واستقلالها، لم نستخدم القوة يوماً، ولم نغلق الطرق ونقتحم المنازل والمساكن ولم نصدر أوامر قبض ضد معارضينا، بل بالعكس فتحنا كل قنوات التواصل مع المعارضين“.

وتعهد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بأن حكومته ستعمل بقوة على تهيئة المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الأيدي ”ممدودة لمن أراد الوطن والأمن والاستقرار والمصالحة“.