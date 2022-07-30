الجيش الليبي يرد على إدانة حفتر في الولايات المتحدة

علق الجيش الوطني الليبي، على الحكم الصادر في الولايات المتحدة ضد المشير خليفة حفتر، معتبرًا أنه جزء من مؤامرة يقودها الإخوان ضد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وكانت المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا قد أدانت يوم أمس الجمعة المشير خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده من قبل أسر ضحايا الحرب الأخيرة في طرابلس، ما أثار جدلا حول تداعيات ذلك خاصة أن حفتر مرشح للانتخابات الرئاسية ويقود الجيش الوطني الليبي، الذي شن عمليات هامة ضد الجماعات المتطرفة سواء في شرق البلاد أو جنوبها.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن ”تنظيم الإخوان يسعى بكل قوة لضرب المؤسسة العسكرية“.

وأضاف أن ”المشير حفتر لو كان في غير منصبه كقائد عام وموحد للجيش ما كان يتم استهدافه أو البحث عن أي قضية في حقه أو يهتموا به لكن المقصود اليوم هو المؤسسة العسكرية، وهذا لا يجب أن يخفى عن الجميع“.

وبين اللواء المحجوب أن ”الإخوان لم يتركوا أي وسيلة أو طريقة أو نهج إلا وانتهجوه، حيث عملوا منذ البداية على القضاء على المؤسسة العسكرية ولم ينجحوا في مخططاتهم والحمدلله وانطلقت من جديد، وحاولوا تشويهها وقطع الخدمات عن المناطق التي فيها القوات المسلحة وقطعوا المرتبات والميزانيات من أجل تدمير المؤسسة العسكرية لأنهم يريدون الفوضى ولأن المؤسسة هي أمان البلد واستقراره وحمايته وعمل كل المؤسسات الأخرى بأريحية“ على حد تعبيره.

وأضاف المحجوب أن ”هذا سبب لهم صدمة لأن الجيش بقي صمام أمان و نجح في التصدي لكل المخططات كما نجح المشير حفتر في بناء الجيش، وبالتالي لن تنجح حملات التشويه وقطع الخدمات، ولن ينجحوا في هذا النهج أيضًا“.