"اتحاد الشغل" التونسي يدعو لتعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف حازم ضد التدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي و“تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد إذا لزم الأمر“.

جاء الطلب في بيان أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، أدان فيه بشدة محاولات التدخل في الشؤون التونسية، وطالب بـ“وضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على بلادنا بأيّ شكل من الأشكال“.

وأكد البيان، رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المطلق للتدخل في السياسات الداخلية وأيضا لما اعتبرها ”ضغوطا تمارس على تونس من خلال تقييد حصول التونسيين على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية و“الترحيل القسري“ ومحاولة “ فرض التطبيع مع إسرائيل“، كما تضمن البيان إدانة لمحاولات بعض الأحزاب المعارضة الاستقواء بالخارج.

جاء ذلك غداة استدعاء وزارة الخارجية التونسية، ناتاشا فرنشيسي، القائمة بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة بتونس؛ احتجاجا على البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضا بشأن ما وصفتها بـ“التصريحات غير المقبولة“ التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي.

واعتبرت الخارجية التونسية، في بيان لها، أن تصريحات السفير الأمريكي المعين، خلال تقديمه ”لبرنامج عمله“، تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبلغ وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، المسؤولة الأمريكية، ”استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ 25 تموز/يوليو 2021 لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة ومتينة لإصلاح تراكمات العشرية السابقة في وقت قياسي وبناء نظام ديمقراطي حقيقي، قوامه العدل والمساواة وحقوق الإنسان التي تضمنها الدستور الجديد بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي“، وفق البيان.

وأضاف الجرندي أن هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد الوزير التونسي أن بلاده ”متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء“.

وأثار الموقف الأمريكي المنتقد للاستفتاء على الدستور الجديد غضبًا على المستويين الرسمي والشعبي في تونس؛ إذ عبر الرئيس قيس سعيد عن رفضه لأي تدخلات خارجية، فيما دعت أحزاب ومنظمات مدنية تونسية إلى تحركات احتجاجية.