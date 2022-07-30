المغرب .. عفو ملكي عن 1769 شخصا بينهم حالات إنسانية

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتوليه العرش.

ومن بين من شملهم العفو الملكي، عدد من الحالات الإنسانية، بحسب ما أعلنته وزارة العدل المغربية، الجمعة.

وجاء في بيان لوزارة العدل أنه ”بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2022 تفضل الملك، فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة“.

وقال المصدر ذاته، إنه من بين هؤلاء مجموعة من ”الحالات الإنسانية والمتمثلة في المصابين بأمراض مستعصية والمسنين والحوامل والمرفقات وكذا الأحداث، ليبلغ مجموع عدد المشمولين بالعفو بهذه المناسبة 1769 شخصاً“.

وكان القصر الملكي المغربي، أعلن قبل أيام، تأجيل احتفالات الذكرى الـ23 لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد؛ بسبب جائحة فيروس ”كورونا“، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وسيوجه الملك خطابا إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة.

واعتلى الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية، في تموز/ يوليو 1999، إثر وفاة والده الراحل الحسن الثاني.