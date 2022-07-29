الجيش الليبي ينفي تحريك قوات نحو طرابلس

نفى مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، مساء الخميس، صحة تحرك قوات تابعة للقيادة العامة للجيش نحو مناطق في غرب ليبيا.

وقال المحجوب، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: ”لا صحة لما تردده بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة نحو الغرب“.

وأكد: ”لم تتحرك أي قوات نحو الغرب تحديدا منطقة الشويرف أو غيرها“.

وأوضح المحجوب، أنه ”لم تصدر للوحدات العسكرية أي تعليمات من أي نوع، وما يتم تداوله شائعات لا أساس لها“.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين معلومات تتحدث عن تحرك سيارات عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني من ”الشويرف“ باتجاه العاصمة طرابلس لدعم أنصار رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

وأتت هذه الشائعات بالتزامن مع حدوث تحشيد عسكري في طرابلس بين أنصار حكومة الاستقرار الوطني التي يقودها باشاغا، والمليشيات المحسوبة على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويوم الأربعاء، حذر قائد الاستخبارات العسكرية في حكومة الوحدة الوطنية المقال اللواء أسامة الجويلي، من أنهم ”قد يضطرون لاستخدام القوة مكرهين، لتأمين عمل حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان من العاصمة طرابلس“.

ورد قائد مليشيا تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، على الجويلي، الخميس، قائلا إن قواته مستعدة لمواجهة أي تحرك عسكري.

واعتبر محسن الزويك، قائد قوة دعم الدستور والانتخابات التي أسسها الدبيبة، أن ما وصفه بـ“فشل مشروع الحكومة الموازية (في إشارة لحكومة باشاغا) جعلهم يهددون باستعمال القوة واقتحام العاصمة“.

وأضاف: ”ردنا على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعداد على الأرض“.