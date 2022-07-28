بعد زيارته إلى طرابلس.. السفير الأمريكي: الوضع في ليبيا لا يحتمل

دقت الولايات المتحدة اليوم ناقوس الخطر بشأن الوضع في ليبيا، محذرة من أنه لم يعد يحتمل، في ظل استمرار الصراع السياسي بالبلاد.

جاء ذلك بعد تعهد رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا بدخول العاصمة طرابلس، فيما يتمسك خصمه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ما أثار مخاوف من التصعيد.

ونشرت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ملخصا للزيارة التي أجراها سفير الولايات المتحدة ومبعوثها في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى طرابلس، حيث شدد خلال لقائه الفرقاء هناك على أن الوضع الحالي لا يحتمل.

وقال نورلاند بحسب المصدر ذاته: ”تواصل الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم، لحسن الحظ، تجنبت ليبيا صراعًا أوسع نطاقًا بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة، قبل عام استخدمت مثلًا في وصف أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك“.

وأوضح أن ”الوضع الحالي بات لا يُحتمل، وكل يوم يمرّ بدون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديدًا لأمن الليبيين وسلامتهم“.

وبالتوازي، تسعى الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإعادة الزخم إلى الانتخابات التي انهارت في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويلف الغموض الآن موعدها الجديد.

ويتبادل الفرقاء الليبيون الاتهامات بشأن من عطل الاستحقاق الانتخابي الذي كان يراهن عليه لوضع حد لسنوات من الفوضى الأمنية والسياسية في البلد الغني بثرواته النفطية.

وفشل مجلسا النواب والدولة في وضع القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، رغم الاجتماعات الماراثونية التي عقدت بين ممثلين عن كلا المجلسين وبين رئيسيهما أيضا، عقيلة صالح وخالد المشري.

ورغم الاجتماعات التي عقدت بين صالح والمشري في جنيف السويسرية مؤخرا برعاية أممية، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لتفاهمات بشأن القاعدة الدستورية.