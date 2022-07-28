ليبيا.. القبض على عراقي في غريان بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

قالت مصادر عسكرية في غرب ليبيا، مقربة من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لأركان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن القوة نجحت بتنفيذ عملية نوعية، أسفر عنها القبض على عنصر إرهابي يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش.

وأكدت المصادر لـ ”إرم نيوز“، أن ”الإرهابي يحمل جنسية عراقية، وكان يقطن في شقة في مدينة غريان الليبية“.

وكانت القوة أعلنت عن القبض عن عنصر ”إرهابي“، لافتة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى أن المقبوض عليه كان يقطن في أحد الأحياء السكنية المزدحمة في مدينة غريان.

وذكرت أن اسم المتهم الذي لم تذكره بالكامل هو ”ن.ف.ل“.

وقالت المصادر المطلعة لـ ”إرم نيوز“، إنه لن يتم تسليم المتهم للعراق قبل استجوابه من قبل السلطات الليبية.

وتشهد مدينة غريان هدوءا نسبيا رغم سطوة الميليشيات على الغرب الليبي. ومن غير المعروف ما إذا ستكون عملية اليوم الخميس تمهيدا لعملية أوسع ضد فلول الخلايا النائمة لداعش وغيره من الجماعات الإرهابية.