الجزائر.. السجن 3 سنوات لوزير السكن السابق عبدالواحد طمار

أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري بحق وزير السكن السابق عبدالواحد طمار.

وأدين الوزير السابق في قضية فساد جديدة بصفته محافظ مستغانم، وفق ما نقلته صحيفة ”الشروق“ المحلية اليوم عن قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، بالعاصمة الجزائرية.

وبحسب الصحيفة، فقد تضمن الحكم أيضًا ”مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم“.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، التمس الخميس الماضي عقوبة 6 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات لوزير السكن السابق عبدالواحد طمار.

وتوبع طمار في هذه القضية مع مدير الغابات بمحافظة مستغانم سابقًا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت إليهما جنح سوء استغلال الوظيفة، وتحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.

وطالب الممثل القانوني لمحافظة مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دينار جزائري، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العامة للدولة بتعويض قدره 10 ملايين دينار جزائري عما أصابها من ضرر.

ووفق ما دار بجلسة المحاكمة، فإن هذه القضية تعود وقائعها إلى عام 2019 بعد أن توبع المحافظ السابق لمستغانم عبدالواحد طمار على خلفية منحه تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابية بشكل مخالف للقانون مع عدم التصريح ببعض حساباته البنكية.

ونفى طمار التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلًا، وأكد أن التراخيص التي تم منحها كانت وفقًا للقانون، وأن رئيس البلدية هو الذي اقترح عليه ذلك مع موافقة مدير الغابات.

وفي مارس/ آذار الماضي، وجّه قاضي التحقيق إلى طمار تهمة تعديه الصارخ لـ“صلاحيات المناصب“، وواجهه بالإمضاء على 17 قرار منح الامتياز لاستفادة رجال الأعمال والمال، وذوي المناصب العليا في الدولة من قطع أرضية غابية وفلاحية وبحرية، وهو في منصب وزير بتوقيعه وختمه كمحافظ لمستغانم، لكن الوزير والمحافظ السابق نفى ذلك تمامًا، واعتبر وقائع الحال مجرد ”خزعبلات“ عارية عن الصحة تمامًا، وفق قوله.