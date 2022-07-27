المغرب يعتزم رفع مستوى البعثات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى سفارات

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، أنه سيتم قريبًا ترقية البعثات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل إلى سفارات، جاء ذلك خلال مباحثات أجراها بوريطة مع وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، في العاصمة الرباط.

حيال ذلك، قال ساعر في تغريدة عبر ”تويتر: ”لقد انتهيت للتو من لقاء ممتاز مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين“، مضيفًا: ”لقد أثرت في الاجتماع موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين البلدين إلى سفارات، ومن دواعي سروري أن الوزير بوريطة قال في المباحثات إن المغرب قرر القيام بهذه الخطوة، وسيتم ذلك قريبًا“.

وأكد الوزير الإسرائيلي في تصريحات صحفية، أن ”المباحثات الثنائية تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المغرب وإسرائيل“، معربًا عن ”تطلعه إلى قيام وزير الخارجية المغربي بزيارة إلى إسرائيل قريبًا“، لافتًا إلى أن ”زيارة عمله للمغرب، التي تميزت بعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مغاربة، كانت ناجحة للغاية“.

يشار إلى أن الوزير جدعون ساعر أجرى مباحثات مع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية وإسرائيل بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في المجال القانوني.

والتقى ساعر خلال الزيارة، برئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وبحث معه سبل التعاون الأمني ​​بين البلدين.