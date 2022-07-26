واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوّض حقوق الإنسان

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن مخاوف من أن يقوّض الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان في البلاد، وأشارت إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس في تصريح للصحفيين، إن ”الولايات المتحدة لاحظت أن شريحة واسعة من المجتمع المدني التونسي، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، أعربت عن قلقها البالغ فيما يتعلق بالاستفتاء، خاصة تفشي مخاوف لدى تونسيين كثر على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية“.

وأضاف برايس أن ”واشنطن لاحظت مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية“، منوهًا إلى ”الإقبال الضعيف، ومحدودية أفق النقاشات العامة الحقيقية خلال صياغة الدستور الجديد“، وفق تعبيره.

وتوجّه الولايات المتحدة انتقادات متزايدة للرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ أن أقال الحكومة، وجمّد عمل البرلمان، وحلّه لاحقًا، قبل أن يقرر تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد والذي سيحول البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.