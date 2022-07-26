رغم "تعقيدات" تعيينه.. هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا أفريقيا؟

قالت مصادر دبلوماسية تونسية وليبية متطابقة، إن تقاطع الأجندات الدولية عطل إلى حد الآن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.

جاء ذلك وسط حديث عن أسماء يجري التوافق حولها من بينها وزير الخارجية التونسي الأسبق المنجي الحامدي.

وأكدت المصادر لـ“إرم نيوز“، أنه ”من المستبعد أن يتم التوصل إلى تفاهم بشأن تعيين مبعوث أممي جديد ما يعني استمرار المستشارة الأممية الحالية ستيفاني ويليامز في منصبها“.

وأشارت المصادر إلى ”مخاوف من التصعيد الميداني“ في ظل الأزمة بين رئيسي الحكومتين المتنافستين (حكومة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا) في البلاد.

وأوضحت أن ”الغموض لا يزال يخيم على اسم المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، لكن الكفة باتت تميل بشكل متزايد باتجاه تعيين مبعوث أفريقي، لا سيما بعد أن فشل المبعوثون السابقون في حلحلة الأزمة الليبية“.

وبينت أن ”بعض القوى الإقليمية لا تخفي رفضها لتعيين شخصية أفريقية على رأس البعثة الأممية في ليبيا“.

وعقد مجلس الأمن الدولي مساء يوم أمس الإثنين، جلسة تناولت آخر مستجدات الأزمة الليبية دون أن يتم حتى فتح ملف المبعوث الأممي، الذي لا يزال ينتظر الحل منذ استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش العام الماضي.

ووصف مندوب ليبيا لدى المجلس السفير الطاهر السني المجلس بـ“العاجز“، مؤكدًا أن مصدر تهديد ليبيا هي القوى الدولية المتصارعة على أرضها.

وقال خلال كلمته إن ”الاحاطات مكررة أصبحت كأنها نشرات إخبارية مليئة فقط بعبارات القلق والإدانة والاستنكار وإن الشعب الليبي فقد الأمل في المجلس“.

وأضاف السني أنه ”تم عقد أكثر من 172 جلسة في مجلس الأمن، وصدر 27 تقريرا أمميا، و19 تقريرا لفريق الخبراء، و23 تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلى سلسلة العقوبات التي صدرت ضد ليبيا وبعض الشخصيات في عام 2011، وذلك كله دون نتيجة“.

وشدد على أن ”مجلس الأمن لم يعاقب أي دول أو أفراد ممن عرقلوا أو انتهكوا قراراته“.

وتابع: ”لم تصدر نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق ولجان حقوق الإنسان أو المحكمة الجنائية الدولية. الأمر كله كان ومازال مسيسا“.

من جهتها، اعتبرت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا مارثا أما أكيا بوبي، أن الوضع العام في ليبيا لا يزال شديد التقلب، محذرة من أن الجمود الدستوري والسياسي يطيل أمد البيئة الأمنية المتوترة.

وأشارت في إحاطتها خلال جلسة مجلس الأمن إلى ازدياد الاشتباكات في طرابلس وحولها مؤكدة أن ”أبناء الشعب الليبي يريدون إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن“.

بدوره، أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير على ضرورة الإسراع بحل أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا والتوصل إلى حكومة موحدة لإجراء العملية الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.

أما نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس فقد قال إنه “من المؤسف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لم يتمكنا من الاتفاق على شروط أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية“.

وحذر المسؤول الأمريكي من أن “يؤدي التأخير في إجراء الانتخابات إلى مناورات سياسية وسوء تقدير يمكن أن يزيد التوتر ويؤدي إلى العنف ويلحق الضرر بالشعب الليبي الذي يطالب بفرصة اختيار قيادة تحكم بشفافية“.