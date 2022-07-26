هل حسمت إيطاليا موقفها لصالح باشاغا في مواجهة الدبيبة؟

كشف المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لرئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا التي تتنازع الشرعية مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وفي بيان نشره على حسابه في تويتر، وصف أورلاندو باشاغا برئيس الوزراء المعين، فيما يبدو أنه اعتراف بشرعية الحكومة الجديدة.

وقال أورلاندو: ”لقد أجريت مساء أمس مكالمة شاملة وبناءة مع رئيس الوزراء المعين فتحي باشاغا. نتفق على أنه يجب تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف“.

1/3 لقد أجريت مساء أمس مكالمة شاملة وبناءة مع رئيس الوزراء المعين @fathi_bashagha. نتفق على أنه يجب تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإلى العنف. pic.twitter.com/sEoMqxFBaR — Nicola Orlando (@nicolaorlando) July 26, 2022

وتابع: ”شددت على أولوية الانتخابات والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك، وأشرت إلى أن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين يجب أن يضعوا ليبيا قبل مصالحهم الخاصة“.

وأضاف: ”أعدتُ التأكيد من جديد على أنه يجب الحفاظ على حياد مؤسسة النفط الليبية، والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة“.

ويعد الموقف الإيطالي الذي كشف عنه أورلاندو بمثابة تحول لروما عن حيادها السابق، الذي كشفته تصريحات مسؤولين إيطالين عقب اختيار البرلمان الليبي في فبراير الماضي لفتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الدبيبة.

وحينها قالت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني إنه ”في هذا الوضع الدقيق، تواصل إيطاليا ضمان دعمها لعمل الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام، ستيفاني ويليامز حتى لا نغفل عن الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة والتي نرى أنها يجب أن تكون بالضرورة مبنية على أسس قانونية متينة ومتوافق عليها وتجرى في مواعيد ليست بعيدة جدًا، لتجنب أن يؤدي التأجيل الطويل إلى تغذية المزيد من عدم اليقين“.

وتتنازع حكومتا الدبيبة وباشاغا الشرعية في ليبيا منذ فبراير الماضي، وفي حين يقوم الدبيبة بأعماله من العاصمة طرابلس، يتخذ باشاغا من مدينة سرت مقرا مؤقتا لحكومته.