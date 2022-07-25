البرلمان الليبي يستبعد عقد لقاء قريب بين عقيلة صالح و المشري

نفى البرلمان الليبي الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع في الآونة الأخيرة بشأن لقاء مرتقب بين رئيسه عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تركيا من أجل حسم ملف المناصب السيادية.

و أكدت مصادر برلمانية ليبية لـ ”إرم نيوز“ أن العلاقة بين المشري و عقيلة صالح عادت إلى المربع الأول بعد الحديث الأخير عن لقاء مرتقب بينهما في تركيا.

و أفادت المصادر أن عقيلة صالح لا يعتزم لقاء المشري قريبا، و أنه يرى أن الأرضية غير مهيأة و الأجواء غير ملائمة لعقد لقاء، لا سيما في ظل الخلافات التي تعصف بالمجلس الأعلى للدولة حول الوثيقة الدستورية.

وقال مستشار رئيس البرلمان الليبي الإعلامي فتحي المريمي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مجلس النواب لم يحدد بعد موعدا للقاء المشري.

وبالتوازي مع ذلك، عقد المجلس الأعلى للدولة (استشاري، نيابي) جلسة من أجل التصويت على النقاط الخلافية بمشروع الوثيقة الدستورية المعدة بالعاصمة المصرية، القاهرة.

ولم ينجح المجلس في التصويت على هذه النقاط حيث قالت عضو المجلس نعيمة الحامي إنه لم يتم التصويت في جلسة الإثنين،على مخرجات اجتماعات القاهرة الدستورية ولم تستكمل مناقشة المواد المعروضة.

وأضافت الحامي في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار التي تتخذ من قطر مقرا لها أن أعضاء المجلس لم يتوصلوا إلى اتفاق حول طبيعة التوافق مع مجلس النواب فيما إذا كان على قاعدة دستورية أم على دستور.

وأكدت الحامي أن المجلس رفع الجلسة دون الإعلان عن موعد الجلسة القادمة.

ويأتي ذلك في وقت كانت قد حذرت فيه المستشارة الأممية في ليبيا الأجسام السياسية من مغبة الاستمرار في ألاعيب تقاسم السلطة وفق قولها.

وقالت وليامز في تصريحات لـ“بوابة الوسط“ الليبية، إنه ”لا يمكن الانتظار طويلا من أجل اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة لحل الخلافات بينهما وحسم الإطار الدستوري للانتخابات“.

وأضافت أن ”الأجسام السياسية، مثل مجلسي النواب والأعلى للدولة لم يكن لها أن تكون موجودة اليوم، لو لم تتحصل على أصوات الشعب الليبي في العامين 2012 و2014“.

وشددت وليامز على أن ”تركيز الأمم المتحدة ينصب في الوقت الراهن على إعادة المسار إلى الانتخابات الوطنية من خلال وضع إطار دستوري ثابت للانتخابات وذلك رغم التطورات السياسية المتلاحقة، واستئناف إنتاج النفط، والحديث عن عقد صفقات سياسية بين الأطراف التي كانت متنازعة في الشرق والغرب“.

ويأتي ذلك في وقت قال فيه البرلمان إن المجلس الأعلى للدولة لم يقدم مرشحيه لتولي المناصب السيادية.