ليبيا.. مسلحون يمنعون انعقاد ملتقى نسائي للمصالحة

منع مسلحون في مدينة العجيلات (80 كم غرب العاصمة طرابلس)، اليوم الإثنين، انعقاد ملتقى نسائي للمصالحة، بعدما داهموا المقر وطردوا المشاركات فيه.

وكانت المنظمة الليبية للمرأة والطفل والمجلس الأعلى للمرأة الليبية نظما ملتقى تحت عنوان: ”نعم للمصالحة نعم لحقن الدماء نعم للم الشمل“، في صالة الفخامة بمدينة العجيلات.

لكن المكان تعرض للمداهمة بعيد وقت قصير من انعقاده.

وقالت المسؤولة عن الملتقى ابتسام الحرك إنها ”تعرضت للتهديد من المسلحين الذين داهموا الصالة وأخرجوا المشاركات وطردوهن“.

وأشارت الحرك في فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها ”وأولادها في خطر“، داعية أهالي المدينة إلى نجدتها.

وبينت أن ”الذين دخلوا عليها في صالة الفخامة هددوها بالقتل“.

وقالت: ”فزعة لبنتكم، بنت المدينة يا أهل العجيلات، تتحملوا مسؤوليتي يا أهل العجيلات“.

وحذرت من أنه في حال التعرض لها شخصيا أو لأولادها أو زوجها، فإن الذين اقتحموا الصالة يتحملون المسؤولية، موضحة أن ”أسماءهم معروفة“.

وأوضحت الحرك: ”أنا لا أتبع لأي أحد، وليست لي علاقة بأي أحد وأخدم في بلادي ومدينتي وليبيا كلها“.

ولفتت إلى أنها ”وجهت رسالة احتجاج على ما جرى لها إلى المجلس البلدي ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني“.

وقالت: ”نعم للجيش نعم للشرطة، أنا ضد الميليشيات، اللي يبي يقتلني يقتلني، تعرضت للتهجير من بيتي تعرضوا أولادي للضرب والقتل وحاولوا خطف بنتي.. أنا إنسانة بسيطة.. نبي الأمن والأمان والجيش والشرطة“.