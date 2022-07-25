خلال مشاركته في الاستفتاء.. قيس سعيد يعد ببناء جمهورية جديدة في تونس

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد ،اليوم خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد، أنّ تونس ستؤسس لجمهورية جديدة مختلفة عن سابقتها، ولدولة تقوم بالفعل على مبدأ احترام القانون.

وأدلى سعيد وزوجته إشراف شبيل اليوم الاثنين الـ25 من يوليو/ تموز 2022 بصوتيهما على مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء في مركز الاقتراع بحي النصر شمال العاصمة تونس.

وقال سعيد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي التونسي ”سنؤسس إن شاء الله لجمهورية جديدة في تاريخ يوم إعلان الجمهورية… سنؤسس جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي كانت في السنوات العشر الأخيرة وحتى قبل العشر سنوات“.

وأضاف سعيد أنّ تونس كانت تعيش ”في الظاهر جمهورية ولكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد أن يتحرك ولا يخرج إلا ميتا أو مطرودا “ بحسب تعبيره.

وتابع الرئيس التونسي قوله: ”نريد أن نؤسس لدولة تقوم بالفعل على القانون، ولمجتمع يقوم على القانون، وهذا موجود في توطئة الدستور، مجتمع يشعر فيه المواطن أنه هو الذي وضع القانون فيستبطن القاعدة القانونية ويسعى بطبيعته إلى فرض تطبيقها مِن قِبل مَن هو مخول بالقانون لتطبيق هذه القاعدة“ وفق قوله.

ويصوت التونسيون اليوم بـ ”نعم“ أو ”لا“ على مشروع الدستور الجديد الذي تم إعداده لبناء جمهورية جديدة نادى بها الرئيس التونسي قيس سعيد.

ويحتفل التونسيون يوم الـ25 من يوليو/ تموز من كلّ سنة بذكرى إعلان الجمهورية، وتم إعلان النظام الجمهوري في تونس يوم الـ25 من يوليو/ تموز 1957 لإنهاء حكم ”البايات“ الذي عاشته خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وفي الـ25 من يوليو/ تموز من العام الماضي اتخذ سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية منها: تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة القائمة حينها برئاسة هشام المشيشي، وتولي رئاسة النيابة العامة وكامل صلاحيات السلطة التنفيذية، قبل أن يقدِم في وقت لاحق على حلّ البرلمان.

وأطلق سعيد استشارة إلكترونية شارك فيها نحو 500 ألف تونسي تم استطلاع آرائهم بخصوص النظام السياسي والإصلاحات الممكنة بخصوص عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قبل تشكيل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة لإعداد الدستور الجديد، وإدخال تعديلات عليه أثارت جدلا.