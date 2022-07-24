عضو الدفاع عن بلعيد والبراهمي: الداخلية التونسية أبلغتني بوجود مخطط لاغتيالي

أكدت عضو هيئة الدفاع في قضية المعارضين اليساريين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة، أنها تلقت إشعارا من وزارة الداخلية التونسية بأنها عرضة لمخطط اغتيال، وذلك في وقت تزداد فيه التجاذبات بين الفرقاء السياسيين عشية الاستفتاء على مشروع دستور يطرحه الرئيس قيس سعيد.

وقالت قزارة في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، اليوم الأحد، إن ”الداخلية أبلغتني بوجود تهديدات إرهابية بتصفيتي ووفروا لي الحماية الأمنية وهي موجودة وعند عودتي إلى العاصمة غدا الإثنين سيتم إطلاعي على كل التفاصيل بشأن هذه التهديدات“.

وحول الأطراف التي قد تكون خلف هذه التهديدات أو ما إذا كانت ستعقد مؤتمرا صحافيا لتوضيح تفاصيل هذه التهديدات قالت قزارة إن ”السلطات وفرت لي المرافقة الأمنية لكن لم يتم إبلاغي بأية تفاصيل عن هذه التهديدات و لكن سنقرر عقد مؤتمر صحفي لإبلاغ الرأي العام بتفاصيل هذه التهديدات“.

وقزارة هي أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع في قضية الاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 والتي طالت القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تواليا في ذروة خلافات بين الإسلاميين الذين استلموا الحكم والعلمانيين وقتها.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تسعى فيه هيئة الدفاع المذكورة إلى استعادة الزخم في قضايا الاغتيالات السياسية التي هزت البلاد خاصة بعد اتخاذ خطوات يقول الرئيس قيس سعيد إنها تهدف إلى تحرير القضاء من قبل أطراف سياسية نجحت في تركيعه بعد الانتفاضة لكن خصومه يقولون إن في ذلك تدخلا واضحا في عمل هذا الجهاز.

وتتهم هيئة الدفاع حركة النهضة الإسلامية بإنشاء جهاز أمني سري لتصفية خصومها، وتنفي الحركة هذه الاتهامات وتقول إنها سياسية بحتة.

وكانت قزارة قد قالت في وقت سابق في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن الجهاز السري للحركة يتنصت حتى على قيادات من النهضة التي باتت خارج الحكم بعد نجاح قيس سعيد في إطاحتها في 25 يوليو/تموز 2021.