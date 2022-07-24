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وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 18:15 GMT

وزير الخارجية الجزائري يصل إلى دمشق في زيارة رسمية

وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد،

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المصدر: إرم نيوز

وصل وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان في استقباله نظيره السوري فيصل المقداد، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

يأتي ذلك، مع بدء العد التنازلي لانعقاد القمة العربية المؤجلة ثلاث مرات، قبل أن يتقرر عقدها رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالجزائر.

وتبدو الجزائر مصممة على مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في هذا الصدد بعد، وفق متابعين.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد زار الجزائر في وقت سابق من الشهر الجاري، وشارك في مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر، والتقى الرئيس عبدالمجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومسؤولين آخرين.

وذكر بيان رسمي في حينه أن ”المحادثات الثنائية أفضت إلى اتفاق الطرفين على تعزيز التشاور في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة المتعلقة سواء بالتعاون بين البلدين أو بالعمل العربي المشترك“.

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