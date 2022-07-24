ملتقى دعم حكومة باشاغا يطالب بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا

أكد ملتقى فعاليات المنطقة الغربية الذي عقد في مدينة الزاوية، اليوم الأحد، دعما لحكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

وقال الملتقى في بيان: ”لا بد من عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط مع ضمان أمنهم وسلامتهم، ويجب عدم التدخل في الشأن الليبي بين المدن والقبائل وعدم تقوية طرف على الآخر بحجة شرعية ما، وضرورة إخراج جميع القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا“.

وذكر أن ”المجتمعين اتفقوا على المحافظة على وحدة وسيادة التراب الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم الحكومة الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، فضلا عن إطلاق سراح كافة المعتقلين من كل السجون في ليبيا وجبر الضرر، فضلاً عن تشكيل مجلس مشايخ المنطقة الغربية يمتد من مدينة جنزور شرقاً، إلى رأس أجدير غربا، وصولا إلى باطن الجبل جنوبا، وتشكيل لجان مصالحة داخلية وخارجية للتواصل مع المهاجرين خارج الوطن والنازحين داخله“.

وأضاف: ”تستشعر المنطقة الغربية خطورة الواقع الحالي، واستمراره، ما سيؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير، من احتدام الصراع بين كل الأطراف، وهو ما يجب معه استدعاء الروح الوطنية وضرورة إنهاء مراحل انعدام الاستقرار السياسي والتمزق الاجتماعي بين المدن والقبائل والعمل على استعادة السيادة الليبية التي انعدمت في القرارات السياسية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الليبي التي طالت“.

وطالب الملتقى مجلسي النواب والدولة بضرورة الإسراع في الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال دون إقصاء لأحد.

وشارك في الملتقى الذي انعقد بمقر مصفاة الزاوية أعيان وحكماء وفعاليات سياسية واجتماعية وحقوقية بالمنطقة الغربية دعماً لحكومة باشاغا.

وفي أول تعقيب له على الملتقى قال رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، اليوم الأحد، أن ملتقى فعاليات المنطقة الغربية يعد نموذجاً وطنياً وحضارياً مشرفاً، ويرسخ مبدأ الوحدة الوطنية.

وأكد باشاغا في سلسة تغريدات على موقع تويتر أن ”الملتقى يشير بوضوح لتطلع الشعب الليبي الكريم لقيام دولة مدنية وديمقراطية تحتكم للشرعية الدستورية“، مشيرا إلى أنه ”لم يعد ثمة أفق لمن يسعى لحكم الليبيين بالبطش والإرهاب أو بشراء الذمم والولاءات بالمال العام وبالحرام“.

وأضاف: ”الوطن ليس سلعة تباع وتشترى“.