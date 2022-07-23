بعد اشتباكات مصراتة.. واشنطن تحذر من التصعيد وتطالب بحكومة موحدة

طالب سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند بتشكيل حكومة موحدة شرعية، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت السبت في مصراتة، غربي البلاد.

وقال نورلاند في سلسلة من التغريدات عبر ”تويتر“: “ تُظهر اشتباكات اليوم في مصراتة الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد. تحث الولايات المتحدة جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة على الانسحاب لتجنّب التصعيد والمزيد من الخسائر في الأرواح“.

وتابع أن ”الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن أو الدفاع عنه تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولّت، وستتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو“.

وأكد نورلاند أن ”هذه التوترات المتصاعدة تؤكد الضرورة الملحة لأن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مسارا متفقًا عليه لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحقّ لخدمة مصالح جميع الليبيين“.

وجاءت تغريدات نورلاند بعد ساعات قليلة من اشتباك مسلح نشب بين قوات موالية لرئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا مع قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مدينة مصراتة التي ينحدر منها الطرفان.

واتهمت قوة العمليات المشتركة مجموعة مسلحة موالية لحكومة الاستقرار الوطني المنبثقة عن البرلمان برئاسة باشاغا بالاعتداء عليها في منطقة زريق بمصراتة المعروفة بثقلها العسكري.

وعلقت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على الاشتباكات الأخيرة بالقول إن التشكيلات المسلحة تتصارع على السلطة.

وبينت ويليامز: ”طالبنا بالتهدئة خصوصا في غربي ليبيا حيث تتصارع المجموعات المسلحة على السلطة وتمارس ضغوطا على الأطراف السياسية“.

وشددت المستشارة الأممية على أنهم أكدوا ”على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وحيادها، بما فيها المؤسسة الوطنية للنفط؛ وذلك لإبعادها عن التجاذبات“.

وتتنافس في ليبيا حكومتان، الأولى يرأسها الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، أما الثانية فيقودها فتحي باشاغا وتتمركز في سرت بعد فشله في تسلم السلطة من العاصمة الليبية.