إقبال ضعيف.. التونسيون في الخارج يصوتون على مشروع الدستور الجديد

بدأ التونسيون المقيمون في الخارج، اليوم السبت، التصويت على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء، بينما أكدت مصادر في هيئة الانتخابات أن الإقبال على مراكز الاقتراع لم يرقَ بعد إلى المستوى المأمول، لكن من المتوقع أن يسجل ارتفاعًا خلال الساعات المقبلة.

وأرجعت مصادر تحدثت لـ“إرم نيوز“، ضعف الإقبال إلى الحرارة المرتفعة التي تشهدها عدة عواصم أوروبية، لكنها لم تستبعد أن تشهد خلال الساعات المقبلة وتيرة متزايدة.

وشددت على أن عملية فتح مراكز الاقتراع، وانطلاق التصويت على مشروع الدستور بالخارج، لم تسجل مشاكل أو إخلالات، مؤكدة جاهزية الهيئة تقنيًا ولوجستيًا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات، فيديو يظهر انطلاق عملية الاستفتاء في سيدني بأستراليا ومشاركة أول ناخب في الاستفتاء، الذي يستمر حتى الإثنين 25 يوليو/تموز المقبل.

وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، اليوم السبت، بمناسبة انطلاق التصويت بالخارج، التي بثت على المباشر عبر صفحة التلفزيون التونسي، أن 9.278.451 ناخبًا سجلوا داخل أرض الوطن وخارجه.

وقال بوعسكر، خلال ندوة صحفية، إن ”العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع داخل تونس يبلغ 4832 مركزا، كما تم تخصيص 11614 مكتب اقتراع، واعتماد 62802 رئيس وعضو مكتب اقتراع، وإن عدد المسجلين في الخارج بلغ 3.848.876 ناخبًا يتوزعون على 214117 من الذكور و134159 من الإناث“.

وأوضح أنه ”تم تخصيص 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع في الخارج، تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، مع مراعاة فارق التوقيت وفقًا لدول“.

وكانت الهيئة أكدت أنها قامت بشحن المواد الانتخابية إلى 47 دولة عبر طرود دبلوماسية نحو جميع مراكز ومكاتب الاقتراع حول العالم البالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

يشار إلى أن الاستفتاء، الذي سيُجرى داخل تونس، في 25 يوليو / تموز الجاري، سيشكل اختبارًا لشعبية رئيس الجمهورية قيس سعيّد هو الأول له بعد استيلائه على أغلب الصلاحيات، منذ 25 يوليو / تموز 2021.