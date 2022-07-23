تفاصيل جديدة عن تسليم الجزائر مدير المخابرات لونغو لتونس

كشف تقرير فرنسي عن تفاصيل اعتقال مدير المخابرات السابق في وزارة الداخلية التونسية الأزهر لونغو من قبل السلطات الجزائرية وتسليمه إلى تونس؛ تمهيدا لمحاكمته، وذلك بعد أشهر من فراره من تونس وصدور مذكرة توقيف دولية بحقه من الإنتربول.

وقال تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، إن الأزهر لونغو، المدير التنفيذي الأكثر إثارة للجدل في الأوساط الأمنية والسياسية في تونس والمقرب جدا من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وحركة النهضة، تم عزله من قبل الرئيس قيس سعيد بعد قرارات 25 تموز/يوليو 2021.

وأوضح التقرير أنه ”بعد ما يقارب العام من فصله، وجد نفسه في قفص الاتهام بعد الاشتباه بضلوعه في جرائم متعلقة بالقضية المعروفة بمؤسسة (انستالينغو)، وأبرزها التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض“.

وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين عزل، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لونغو مع 19 كادرًا أمنيًا؛ بسبب الاشتباه في ارتكابهم جرائم بحق الدولة.

وتابع التقرير: ”لم يتوقع لزهر لونجو، أحد كبار المديرين التنفيذيين في وزارة الداخلية، والملحق الأمني السابق بسفارة تونس بباريس، أن يتم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الجزائرية يوم 21 يوليو الجاري، بعد أن وصل هاربا إلى الجزائر منذ عدة أسابيع، حيث كان لونغو يخطط أن يصل إلى فرنسا عبر إسبانيا، رغم إصدار مذكرة توقيف من الشرطة الدولية“.

وبحسب مصادر قريبة من الأجهزة الأمنية، فإن الرجل الذي يُوصف بأنه ”الصندوق الأسود“ للداخلية، حيث قضى فيها حياته المهنية، وهو من أكثر الشخصيات الأمنية إثارة للتساؤلات حول علاقته بحركة النهضة وبرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

وأوضحت المصادر أن ”هذا ما يفسر أن لونغو كان أحد المسؤولين الأمنيين الأكثر ملاحقة وتهميشا منذ 28 يوليو 2021، بعد تفكيك حكومة هشام المشيشي والاستيلاء الكامل على السلطة من قبل الرئيس قيس سعيد“.

وتابع التقرير أن ”لونغو الذي وضع رهن الإقامة الجبرية، في 5 آب/أغسطس الماضي، كان موجودا في وزارة الداخلية في عهد الرئيس الأسبق بن علي، وأصبح بعد الثورة قريبا من النهضة والعديد من رؤساء الحكومات، بمن فيهم يوسف الشاهد، ثم مع وزير الداخلية السابق الذي أصبح رئيسا للحكومة، المشيشي“.

وأشارت ”جون أفريك“ إلى أن ”توقيف لونغو من قبل الجزائر وتسليمه لتونس للخضوع للتحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أثار جدلا وتساؤلات عدة حول التعاون الأمني الكبير بين تونس والجزائر، والذي يأتي بعد أيام من زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر“.

وتابع: ”بعد بضعة أشهر من عزله وانتهاء كل صلاحياته ووظائفه، اختفى لونغو عن الأنظار قبل أن يعود للظهور مرة أخرى في مطار تونس قرطاج، في 6 آذار/ مارس 2022، حيث رفضت الأجهزة الأمنية صعوده على متن رحلة جوية متجهة إلى باريس آنذاك؛ ما زاد التأكيد على أن هذا الحظر على مغادرة البلاد يعني بوضوح أن المدير السابق للمخابرات كان في مرمى نيران السلطات وأكثر من ذلك كان يجهز هروبه“.

وأكد التقرير أن ”مصير الأزهر لونغو حُدد على هامش الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر الذي حضره سعيد في 4 يوليو الجاري، حيث تم الاتفاق على اعتقاله، عندما عملت السلطات التونسية والجزائرية معا على أساس المعلومات التي قدمتها تونس، والتي أفادت بأن لونغو عبر الحدود على جانب حمام بورقيبة (شمال غرب) بمساعدة مهرب قبل أن يتم رصده في غرب الجزائر، يوم الخميس 21 تموز/ يوليو؛ ما استوجب نشر جهاز أمني مكثف لاعتقاله واقتياده إلى ثكنة حُضِّرت لتسليمه“.

وقال التقرير: ”نادرا ما يتم تفعيل إجراءات التوقيف الدولية بين الجارتين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية، لكن يبدو أن لونغو فقد كل حظوظه، حيث تكثفت الجهود لاعتقاله ثم تسليمه تمهيدا للاستماع إليه بناء على طلب القاضي الذي يتولى التحقيق في القضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة (الساحل)، في قضية انستالينغو“.

وانستالينغو شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح جماعات الضغط المقربة من الإسلاميين.