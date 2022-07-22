تأجيل احتفالات عيد العرش في المغرب

أعلن القصر الملكي المغربي، اليوم الجمعة، تأجيل احتفالات الذكرى الـ23 لتولي الملك محمد السادس حكم البلاد؛ بسبب جائحة فيروس ”كورونا“، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

جاء ذلك في بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، نشرته وكالة الأنباء المغربية (الرسمية).

ووفق المصدر ذاته، فقد تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد.

وقال البيان إنه ”اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء ”كوفيد19″، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه“.

وأضاف: ”تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين“.

وبهذه المناسبة سيوجه الملك خطابا إلى الشعب المغربي.