مناوشات بين الأمن التونسي ومحتجين رافضين للدستور الجديد

وقعت، اليوم الجمعة، مناوشات بين عناصر الأمن التونسي وعدد من المحتجين الرافضين لنص الدستور الجديد، الذي سيتم عرضه على الاستفتاء يوم 25 من الشهر الحالي.

وتم الاعتداء، خلال هذه المناوشات، على نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، وعلى عدد من الحقوقيين، من بينهم نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان بسام الطريفي.

ودخلت العناصر الأمنية في سلسلة من المناوشات مع المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) بعد تجاوز المحتجين الحواجز الأمنية التي تم تركيزها في الشارع منذ صباح اليوم.

ورفع المحتجون شعارات ضد الدستور الجديد وضد الرئيس التونسي قيس سعيد، واصفين إياه ”بالدكتاتور“ ومطالبين بالتصويت ضد الدستور.

ودعت جمعيات ومنظمات تونسية إلى تنفيذ هذا التحرك الاحتجاجي ضد الدستور الجديد، في إطار تحركات من المجتمع المدني التونسي ومن الأحزاب التونسية قبل انطلاق عملية الاستفتاء.

يذكر أن 26 منظمة تونسية أعلنت مؤخرا تأسيس ما يسمى ”الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة“، لإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي من المقرر إجراؤه الاثنين المقبل.

ووفق بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ”الائتلاف يهدف لمجابهة تحديات تواجهها تونس في علاقة بمسار معطوب للاستفتاء على دستور وُضع خلال فترة استثناء لم يتم تحديد سقف زمني لها، وتعنت رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطة“.

وعبرت هذه القوى عن ”رفضها مشروع الدستور في نسختيه الأولى والثانية والمسار برمّته“.

وأكدت رفضها ”الاستفتاء على الحقوق الإنسانية الكونية والانخراط في مسار ملغوم“، مشددة على ”استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة، وعلى عدم رضوخها للعنف والتهديد والتخوين“.