ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مليشيات مسلحة في ”جزيرة الفرناج“ بالعاصمة الليبية طرابلس، فجر الجمعة، وسط أنباء عن سقوط قتلى بين صفوف المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام محلية من بينها ”بوابة الوسط“، بحدوث ”تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين عناصر جهاز الردع التابع لمجلس الرئاسة، وعناصر تابعة لأيوب أبو راس رئيس الحرس الجمهوري، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة بالاعتقال والخطف“.

وبحسب وسائل الإعلام، ”اتسعت رقعة الاشتباكات، إلى مناطق مجاورة، على غرار طريق الشوك، وجزيرة عودة الحياة بطرابلس، فيما أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في عدة بنايات“.

وأشارت ”بوابة الوسط“ إلى وجود ”عائلات حوصرت في قاعات أفراح قريبة من منطقة الاشتباكات“.

وذكر ناشطون وصفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوف المدنيين.

وتأتي هذه الاشتباكات، في وقت يتواصل فيه التحشيد العسكري بشكل غير مسبوق خلال الساعات الأخيرة ما ينذر بتفاقم التوتر وسط أزمة سياسية محتدمة في البلاد.

وكان هجوم استهدف مؤخرا بوابة أمنية لمديرية أمن مدينة صبراتة غرب البلاد، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بطلقات نارية، بينهم شقيق أحد المهربين، وفق ما ذكرت صحيفة ”الساعة 24“ المحلية.

من جهتها، قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن أشخاصا يستقلون ”سيارة مصفحة أطلقوا النار على البوابة الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة، ولاذوا بالفرار“.

وأعاد مسلحون ليبيون، الثلاثاء، غلق الطريق الساحلي الذي يربط بين سرت ومصراتة بعد أن تم فتحه في وقت سابق في خطوة عُدت وقتها نجاحًا للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومؤشرًا على بداية تقارب بين الفرقاء الليبيين.