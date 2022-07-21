تتضمن تشكيل "حكومة إنقاذ" تونسية.. منشقون عن "النهضة" يقدمون مبادرة جديدة

قدم حزب ”العمل والإنجاز“ في تونس، الذي يضم قيادات منشقة عن حركة النهضة الإسلامية، مبادرة يوم الخميس، للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، محملا جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.

وأكد الحزب في بيان نشره على صفحته بموقع ”فيسبوك“، أن ”هذه المبادرة، تتمحور حول 3 نقاط كبرى، هي أولا تجديد الشرعية من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها في ظرف لا يتجاوز 90 يوما“.

وأضاف البيان: ”ثانيا تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تقودها شخصية وطنية، وحبذا لو تكون ذات خلفية اقتصادية، وتتمتع، بصلاحيات تمكنها من سرعة معالجة الوضع المالي الخانق، بالتشاور مع المنظمات الوطنية ومؤسسات الدولة“.

وتابع: ”ثالثا تنص المبادرة على إجراء حوار وطني حقيقي ومسؤول حول الإصلاحات الدستورية، والقانونية، والاقتصادية والاجتماعية، ويفضي هذا الحوار خلال ستة أشهر على أقصى تقدير، إلى نتائج عليها اتفاق واسع“.

واعتبر الحزب أنه ”يقدم من خلال هذه المبادرة أفقا وطنيا وبديلا ديمقراطيا اجتماعيا، عن المشروع الاستبدادي الذي يطرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد“، بحسب ما جاء في البيان.

وأكد البيان أن ”هذه المبادرة ترتكز على مبادئ عامة، تم تداولها ودراستها داخل الأوساط المعارضة للانقلاب“ في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يستعد فيه التونسيون للتوجه إلى مراكز الاقتراع، الإثنين المقبل، للتصويت على دستور طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد ويعارضه طيف سياسي واسع.

وشدد الحزب على أن ”هذه المبادرة تتوجه أيضا إلى فئة واسعة من الشعب التونسي، لم تحسم موقفها من الاستفتاء“، داعيا هذه الفئة إلى ”المقاطعة“.

ودعا ”كل الأطراف إلى ”تحمل مسؤولياتها، والإيفاء بتعهداتها، ومن بينها البرلمان الذي تعهد بوضع نفسه على ذمة الحوار الوطني، وكذلك رئيس البرلمان الذي تعهد بأنه غير معني بأي منصب في الدولة في المرحلة القادمة“.