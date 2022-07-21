الإسرائيليون الأكثر طلباً على التأشيرة الإلكترونية لزيارة المغرب

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تصدرت قائمة الدول التي تقدم مواطنوها بطلبات الحصول على التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت قبل أيام التأشيرة الإلكترونية كإجراء تحفيزي لإنعاش القطاع السياحي في البلاد.

وحيال ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن عدد الطلبات المقدمة إلى حدود اليوم الخميس بلغ 4241، منها 540 طلباً متعلقاً بالتأشيرة السريعة ”Visa Express“، دون الإشارة إلى عدد الطلبات التي تقدم بها الإسرائيليون.

وزاد بايتاس مقدماً بعض المعطيات الرقمية: ”بلغ عدد الطلبات غير المكتملة 795 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات قيد الدراسة 445 من بينها طلبان سريعان، بينما بلغ عدد الطلبات المرفوضة 58“.

وتعتبر هذه التأشيرة الإلكترونية ترخيصاً لشخص واحد، تمتد صلاحيتها لـ180 يوما كحد أقصى، ابتداء من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوماً كحد أقصى.

ويوفر القطاع السياحي في المغرب 750 ألف فرصة عمل، ويشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووقّع المغرب اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أواخر 2020، في إطار ”اتفاقات إبراهيم“ التي رعتها الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.