البرلمان الليبي يقرر توحيد المؤسسات السيادية وتعيين من يديرها

وجَّه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح رسالة إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز أبلغها خلالها قرار مجلس النواب توحيد المؤسسات السيادية وتعيين من يتولى إدارتها.

وقال صالح في رسالته إن ”المجلس الأعلى للدولة لم يلتزم بإحالة أسماء مرشحيه للمناصب السيادية ما زاد من حالة الانقسام“، مؤكدًا أن ”عدم البت بتسمية هذه المناصب الرقابية والمحاسبية والمالية سبب انتشار الفساد في الدولة“.

وأشار صالح إلى أنه ”قررنا توحيد هذه المؤسسات وتسمية من يتولى إدارتها“، مبينًا أنه ”أمام مجلس الدولة أسبوعان، منذ اليوم،لإحالة ملفات مرشحيه“.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه البرلمان لعقد جلسة، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، من أجل بحث ملف المناصب السيادية على غرار محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وذكرت المصادر المقربة من رئاسة مجلس النواب أن البرلمان ينتظر إحالة المجلس الأعلى للدولة مرشحيه من أجل حسم الملف في وقت ينصب فيه التركيز على ضرورة إعادة الزخم للانتخابات، التي يأمل الليبيون أن تنهي عقدًا من الفوضى الأمنية والأزمة السياسية.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي قال في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية إن ”رئاسة البرلمان تجدد مطالبة مجلس الدولة بالإسراع بإرسال ترشيحاته للمناصب السيادية إيفاءً باتفاقات جنيف والمغرب في هذا الصدد“.

والمناصب السيادية، التي لم ينجح بعد البرلمان، ومجلس الدولة، اللذان يحمّلهما جزء من الشارع الليبي مسؤولية الأزمة الراهنة هي 7 على النحو الآتي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، إلى جانب رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، وأيضًا منصب النائب العام.

وتأتي هذه الخطوة من البرلمان عقب جدل واسع النطاق أثاره قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خلفًا له.