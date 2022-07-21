انتخابات جزئية بالمغرب.. اختبار لشعبية أحزاب الائتلاف الحكومي

يتوجه الناخبون المغاربة، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية جزئية في 3 دوائر انتخابية، وتحديدا بمديونة ضواحي مدينة الدار البيضاء (غرب)، ومدينة مكناس (وسط)، والحسيمة (شمال).

ويتم إجراء هذه الانتخابات الجزئية بناء على قرار سابق صادر عن المحكمة الدستورية، التي سجلت عدة خروقات خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في الـ8 أيلول/ سبتمبر 2021.

وتراهن أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، على نتائج هذه الانتخابات للحفاظ على مقاعدها كي تُبرهن على أنها مازالت تتمتع بدعم شعبي، وللرد على أحزاب المعارضة التي تتهمها بـ“عدم الوفاء بتعهداتها واستهداف القدرة الشرائية للمواطنين“.

وتتزامن هذه الانتخابات الجزئية مع إطلاق حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخفض أسعار المحروقات.

وجرّ ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة في المغرب على حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة، كان لحزب ”التجمع الوطني للأحرار“ قائد الائتلاف الحكومي، النصيب الأوفر منها، وذلك بسبب الوعود التي قدمها هذا الحزب ”الليبيرالي“ للمغاربة قبل وصوله إلى الزعامة.

ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ستكون ”ضعيفة“، لتزامنها مع العطلة الصيفية، وغضب فئة عريضة من المغاربة من سياسة حكومة أخنوش.

وكانت الأحزاب المعنية بهذه الانتخابات قد عقدت طيلة الأيام الماضية لقاءات مكثفة من أجل الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية التي تكتسي أهمية كبيرة؛ بالنظر إلى المقاعد المتنافس عليها بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) وعددها 6.

ويتعلق الأمر بدائرة الحسيمة (4 مقاعد)، ودائرة مكناس (مقعد واحد)، ودائرة مديونة (مقعد واحد).

وقبل موعد الاقتراع، حاول المرشحون لهذه المحطة الانتخابية بالدوائر المذكورة طيلة أيام الحملة التي انتهت في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء، تسويق وعودهم من جديد.

ومن شأن هذه المحطة الانتخابية أن تختبر شعبية الائتلاف الحكومي الذي بات على المحك بسبب تزايد السخط الشعبي، وهو ما تريد المعارضة استغلاله وخصوصاً حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي لإظهار ضعف أحزاب الأغلبية.

وكان رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش قد أكد، في وقت سابق، أمام قبة البرلمان أن الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني سابقة في تاريخ المغرب الحديث.

وشدد على أن هذه الأزمة ”لن تُعطل البرنامج الحكومي الذي اتفقت بشأنه الأغلبية، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين“.