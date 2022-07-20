كامالا هاريس: أمريكا استثمرت 700 مليار دولار في القارة الإفريقية

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن بلادها استثمرت نحو 700 مليار دولار في القارة الإفريقية ”للنهوض بالنمو والتنمية المستدامة، ودعم ريادة الأعمال والتجديد والابتكار“.

وأضافت هاريس في كلمة مسجلة بثت خلال افتتاح الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، اليوم الأربعاء، في مدينة مراكش المغربية، أنها والرئيس جو بايدن يعترفان بأهمية القارة الإفريقية التي ستخصص لها قمة في العاصمة واشنطن نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشارت إلى أن هذه القمة ”ستسمح بتقاسم التجارب وضمان الإقلاع الاقتصادي والشراكات النموذجية بين إفريقيا وأمريكا“.

وذكرت أن بلادها تسعى لتجديد شراكتها مع القارة السمراء عبر تطوير التمويل والدعم التقني، ودعم مختلف التعديلات الواجب إدخالها على الإطارات القانونية من أجل ضمان شراكات حقيقية.

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن لقاء مراكش سيساهم في تطوير هذه الشراكة، وأن نجاحه ”سيفيد الأمريكيين والأفارقة ويساهم في دخول الشراكة بينهما منعطفا تاريخيا“.

كما أقرت في معرض حديثها بأن ”إفريقيا أكثر القارات نموا، بتعداد سكاني يناهز حوالي 1,7 مليار نسمة، وهي قارة تنفرد بكونها شابة ومتصلة وتتوفر فيها عناصر الازدهار والنمو“.

وتستضيف مدينة مراكش الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية تحت شعار ”لنبن المستقبل معا“.

وأشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمته خلال افتتاح القمة إلى أن ”تنظيم القمة في المغرب يعتبر تكريسا للدور الطبيعي للمملكة كبوابة لإفريقيا وحلقة وصل مع شركائها العالميين كأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، لما تحظى به المملكة من ثقة ومصداقية على الصعيدين القاري والدولي“.