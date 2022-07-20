ليبيا.. توتر في صبراتة بعد هجوم استهدف بوابة أمنية

أغلق مسلحون اليوم الأربعاء طريقا ساحليا بعد هجوم استهدف بوابة أمنية لمديرية أمن مدينة صبراتة غرب البلاد.

وأصيب في الهجوم 4 أشخاص، بطلقات نارية، بينهم شقيق أحد المهربين، وفق ما ذكرت صحيفة ”الساعة 24“ المحلية.

من جهتها، قالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ إن ”سيارة مصفحة أطلقت النار على البوابة الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة دون سابق إنذار، ولاذت بالفرار“.

وأشارت المصادر إلى أن ”أجواء التوتر تخيم على المنطقة حاليا“، بعد إغلاق مسلحين الطريق الساحلي الذي يربط مدينتي صبراتة وصرمان بالسواتر الترابية.

من جانبه، وجه المجلس البلدي في صبراتة دعوة إلى المؤسسات الحكومية ومدراء المصارف والشركات العاملة في البلدية ”لإيقاف العمل اليوم“.

وقال المجلس في دعوته: ”نظرا للوضع المحتقن بسبب التعدي على أفراد مديرية أمن صبراتة من طرف مجموعات خارجة عن القانون ليلة البارحة، وحفاظا على المواطنين والجهات سالفة الذكر.. فإن المجلس البلدي في صبراتة يعلن إيقاف العمل في مؤسسات الدولة في نطاق البلدية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر“.

وأكد المجلس في الدعوة أن ”الأمر في غاية الأهمية، ووجب التنفيذ“.