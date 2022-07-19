الجزائر.. عبدالغني راشدي مديرا للمخابرات الخارجية

عيّنت الجزائر يوم الثلاثاء، اللواء عبدالغني راشدي، مديرا للمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، وهي بمثابة الجهاز الأول في المخابرات الجزائرية.

وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة على مراسم تنصيب راشدي مديرا لهذا الجهاز.

جاء ذلك في إطار تبادل مناصب مع اللواء جمال كحال الذي عين مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا لراشدي.

وخلال مراسم التنصيب التقى شنقريحة ”كوادر هذا الجهاز الحساس، حيث قدم لهم التعليمات والتوجيهات العملية التي تقتضي بذل مزيد من الجهود والمثابرة المخلصة من أجل أدائها على الوجه الأمثل“، حسب صحيفة ”النهار“ الجزائرية.

واللواء جمال كحال، هو قائد الحرس الرئاسي السابق خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وسبق أن تمت محاكمته بتهمة ”الإهمال الخطير“ في قضية هجوم سابق على الإقامة الرئاسية في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، في 14 أيار/مايو الماضي، تعيين كحال رئيسًا للمخابرات الخارجية الجزائرية، خلفًا للواء نورالدين مقري، الملقب بـ“محفوظ بوليساريو“.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية كبيرة بسبب الأوضاع في جيرانها سواء مالي أو تونس أو ليبيا، وأيضا الأزمة التي تصاعدت مع المغرب.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية في مواجهة المملكة المغربية حيث تنادي الجبهة بانفصال الصحراء الغربية عن المملكة، بينما تقترح الأخيرة منح الصحراء حكما ذاتيا لكنها تبقى تحت سيادتها وهو مقترح ترفضه الجزائر والبوليساريو.

ودخلت الجزائر مؤخرا في أزمة دبلوماسية مع مدريد بسبب دعم الأخيرة للمقترح الذي تقترحه الرباط لحل أزمة الصحراء الغربية المستمرة منذ عقود، فيما يخيم الجمود على المسار الذي تقوده الأمم المتحدة لحله.