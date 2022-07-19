ليبيا.. مسلحون يغلقون الطريق الساحلي بين سرت و مصراتة

أعاد مسلحون ليبيون، اليوم الثلاثاء، غلق الطريق الساحلي الذي يربط بين سرت و مصراتة بعد أن تم فتحه في وقت سابق في خطوة عُدت وقتها نجاحًا للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومؤشرًا على بداية تقارب بين الفرقاء الليبيين.

وأفاد موقع ”بوابة الوسط“ الإخباري، أن مسلحين من مدينة مصراتة قاموا، اليوم، بغلق الطريق الساحلي 60 كلم غرب مدينة سرت، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط ما أدى إلى توقف الحركة على الطريق أمام المسافرين، وشاحنات نقل البضائع، وسيارات الإسعاف التي تقل المرضى بين الشرق والغرب.

وأكد المصدر أن الطريق تم إغلاقها بسواتر رملية، وأن حركة عبور السيارات والمسافرين توقفت.

وجاء ذلك، تزامنًا مع اجتماعات عقدتها اللجنة العسكرية المشتركة لأول مرة في العاصمة طرابلس.

وتهدف الاجتماعات إلى استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في جنيف السويسرية على غرار إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتفكيك الميليشيات، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد دعوا، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إخراج المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج سابقًا.