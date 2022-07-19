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رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع المفتش العام للجيش المغربي تطوير التعاون
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 15:46 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 16:25 GMT

رئيس الأركان الإسرائيلي يبحث مع المفتش العام للجيش المغربي تطوير التعاون

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، مباحثات مع المفتش العام للجيش المغربي قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الجنرال

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المصدر: الرباط – إرم نيوز

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، مباحثات مع المفتش العام للجيش المغربي قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، الجنرال دوركور دارمي الفاروق بلخير.

وذكر منتدى ”القوات المسلحة الملكية“، أن هذه الزيارة تهدف إلى ”تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الصديقين، بعد عودة العلاقات المباشرة بينهما“.

ووصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إلى المغرب في أول زيارة رسمية له إلى المغرب تستغرق 3 أيام.

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وكان رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب دافيد غوفرين، قد أكد في تغريدة عبر ”تويتر“ أن هذه ”الزيارة خطوة إضافية بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في نوفمبر المنصرم، في توطيد العلاقات الخاصة بين البلدين في ضوء التحديات الإقليمية المشتركة“.

وأفادت صحيفة ”هارتس“ الإسرائيلية أن الزيارة تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، في حين لا يستبعد مراقبون أن تكون الزيارة مناسبة لمناقشة صفقات أسلحة جديدة بين الجانبين.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقعت إسرائيل والمغرب مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير دفاع الأولى بيني غانتس إلى الرباط؛ بهدف تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك.

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ووقّع المغرب اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أواخر 2020، في إطار ”اتفاقات إبراهام“ التي رعتها الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل، منتصف الشهر الماضي، أن الرباط ستعمل على رفع تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وافتتاح سفارة جديدة لها في تل أبيب قريبا، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المقررة إلى تل أبيب قريبا.

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