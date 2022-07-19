الجزائر.. تعيين جمال كحال مديرا عاما للأمن الداخلي

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تعيين رئيس المخابرات الخارجية السابق اللواء جمال كحّال مديرا عاما للأمن الداخلي، خلفا للواء عبد الغني راشدي.

وأشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، على تنصيب جمال كحال مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وخلال مراسم التنصيب التقى شنقريحة ”كوادر هذا الجهاز الحساس، حيث قدم لهم التعليمات والتوجيهات العملية التي تقتضي بذل مزيد من الجهود والمثابرة المخلصة من أجل أدائها على الوجه الأمثل“، بحسب صحيفة ”النهار“ الجزائرية.

واللواء جمال كحال هو قائد الحرس الرئاسي السابق خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وسبق أن تمت محاكمته بتهمة ”الإهمال الخطير“ في قضية هجوم سابق على الإقامة الرئاسية بزرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائر.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت، في 14 مايو / أيار الماضي، تعيين جمال كحال رئيسًا للمخابرات الخارجية الجزائرية، خلفًا للواء نور الدين مقري، الملقب بـ“محفوظ بوليساريو“.