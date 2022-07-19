ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تدعو إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

أكّد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 المجتمعون في طرابلس اليوم الثلاثاء ”حرمة الدم الليبي، وضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من أرض الوطن“.

وفي بيان للجنة العسكرية المشتركة المجتمعة لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الليبية بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، دعت فيه إلى ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

وأكد البيان الذي نشرته اللجنة على صفحتها على ”فيسبوك“ ”استمرار وقف إطلاق النار، وضرورة النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية“.

وبحسب البيان، فقد تمحور اللقاء حول الاستمرار في المسار العسكري فيما يتعلق بمهام اللجنة، التي تناولت أيضا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية.

وكانت اللجنة ناقشت أمس الاثنين استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى بحث بعض الملفات الأخرى منها ”تذليل الصعوبات التي تواجه عملها“، وملف تأمين الحدود، في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وكانت اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أعلنت أمس الاثنين توجهها إلى العاصمة طرابلس لاستكمال حوار لجنة ”5+5“.

والتقى الناظوري والحداد في سرت للمرة الأولى في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث أكدا حينها ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، في إطار حل ليبي- ليبي، ثم بعدها بأقل من شهر اجتمعا مجددا، وصدر عن اللقاء بيان مقتضب أشار إلى أنهما ”بحثا عددا من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين“.

وفي الـ20 من حزيران/ يونيو الماضي، حضر الطرفان اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلنا الاتفاق على أهمية ”توحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض“.

وأثنى الفريق محمد الحداد في كلمة له خلال الاجتماعات على عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة، وأهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

فيما أكد الفريق عبد الرزاق الناظوري في كلمة له خلال الاجتماعات ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.