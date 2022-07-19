تونس.. الغنوشي يمثل أمام القضاء في قضية تبييض أموال

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس للاستماع إلى أقواله في قضية يتهم فيها بتبييض أموال، وذلك قبل أيّام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد تعارضه الحركة.

ووصل الغنوشي محاطا بأنصاره إلى مقر التحقيق ودخله وسط هتافاتهم.

محاطا بأنصاره.. رئيس حركة النهضة التونسية #راشد_الغنوشي يصل إلى المحكمة للاستماع إلى أقواله في قضية جمعية نماء، التي يتهم فيها بتبيض الأموال #إرم_نيوز #تونس pic.twitter.com/BkEQdWya0E — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 19, 2022

وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر العشرات من أنصار الغنوشي ومن قيادات النهضة ورددوا شعارات مؤيدة له، رافعين لافتات كُتب عليها ”لا للمحاكمات السياسية“.

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت في وقت سابق، أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الشرطة أوقفت رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حزب النهضة حمادي الجبالي على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية تحمل اسم ”نماء تونس“.

ودُعي الغنوشي (81 عاما) للتحقيق في القضية ذاتها، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة له.

وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/ يونيو قرارا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.