ليبيا.. الجويلي يدعو باشاغا لدخول طرابلس الثلاثاء

وجهت القوات التابعة لرئيس الاستخبارات العسكرية الليبية السابق اللواء أسامة الجولي يوم الإثنين، دعوة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، لدخول العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ونقلت صحيفة ”الساعة 24“ المحلية عن مصادر لم تسمها قولها، إن ”قوات المنطقة الغربية من معسكر 27 تعلن توجيهها الدعوة لفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، غدا الثلاثاء، لدخول العاصمة طرابلس“.

وجاء ذلك عقب استعراض عسكري أقيم اليوم الإثنين، في مدينة ورشفانة، ونفذته وحدات تابعة لقوة من جهاز دعم الاستقرار بإمرة نائب رئيس الجهاز وشقيق وزير داخلية حكومة الاستقرار الوطني حسن أبوزريبة، والكتيبة 55 مشاة، بإمرة معمر الضاوي.

وأعلن المسؤولان العسكريان، خلال الاستعراض تحالفهما مع أسامة جويلي، وتوجههما إلى العاصمة طرابلس.

من جهتها، قالت صحيفة ”المرصد“ الليبية إن ”قوات تابعة لجويلي تتحرك من معسكراتها وتتجول في مناطق غرب طرابلس حتى جسر الطريق الدائري الثالث بالتزامن مع استعراض قوات أخرى في ورشفانة“.

وأعلنت القوات التابعة لأسامة الجويلي، المتمركزة جنوب طرابلس في منطقة الدعوة الإسلامية ومعسكر ”27 أبريل“ حالة النفير العام تزامنا مع دخول قوات المنطقة الغربية التابعة لباشاغا للمعسكر“.

”لا تأثير حقيقا“

من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، أن هذه الخطوة تأتي ”في إطار استعراض القوى من قبل باشاغا، بعد أن اتضحت له الرؤية بأنه أقصي من المشهد“.

وأكد محفوظ في تصريح لـ“إرم نيوز“: ”لا تأثير حقيقيا لهذه الخطوة على الأرض“، مشيرا إلى أن ”الجويلي، حين يجد الجد، لن يدخل في معركة خاسرة“.

”استهلاك إعلامي“

بدوره، قلل الإعلامي الليبي محمد الفيتوري، من أهمية هذا التحرك، معتبرا أنه ”جاء للاستهلاك الإعلامي فقط وللقول ”نحن هنا“ ولمحاولة الضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي وزع الأموال على المليشيات بلا حساب.

وقال الفيتوري في تصريح لـ“إرم نيوز“ إنه ”ما دام النفط عاد للتدفق، فلن يحدث شيء“.

”وضع حرج“

من جانبه اعتبر المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، أنه ”ليس أمام باشاغا سوى هذا الخيار، لأنه أصبح في وضع حرج على المستوى المحلي والعربي والدولي“.

وكان باشاغا أعلن قبل أسبوع، أنه سيتولى مهامه في العاصمة ”في الأيام المقبلة“، معتبرًا أن حكومة طرابلس ”غير شرعية“، وأن ”ولايتها انتهت، ولم تنجح في تنظيم انتخابات“.

وأوضح في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مقره المؤقت في مدينة سرت، أن ”كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة“، مضيفا ”تلقينا عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة“.

ودخل باشاغا طرابلس منتصف شهر أيار/مايو الماضي، مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسي الحكومتين.