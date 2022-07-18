ليبيا.. الناظوري والحداد يجريان مباحثات في طرابلس

أجرى رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، في العاصمة طرابلس، يوم الإثنين، مباحثات مع رئيس أركان المنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد.

جاء ذلك بحضور أعضاء وفد لجنة (5+5) العسكرية من كلا الجانبين.

وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب إن هذه الزيارة ”تأتي استكمالا لما بدىء العمل به في تنفيذ اتفاق جنيف الخاص بوقف إطلاق النار، وما انبثق عنه من بنود تتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، وكذلك إعادة دمج المسلحين“.

وأشار المحجوب على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ إلى أن الطرفين عقدا اجتماعا لبحث ”سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتؤدي مهمتها في تحقيق سيادة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره“.

وبين أن ”هذا الاجتماع سيعقبه المزيد من اللقاءات التي سيتم فيها تكليف عدد من الفرق الفنية التي ستضع برنامجا متكاملا لما سيتم الاتفاق عليه“.

ونقلت وسائل إعلامية ليبية عن مصدر في رئاسة الأركان أن أبرز ما تمت مناقشته في لقاء الحداد والناظوري وأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 هو ”تثبيت وقف إطلاق النار، ومناقشة مطالب أعضاء لجنة الـ 5 عن المنطقة الشرقية“.

وأشار المصدر إلى أنه تم ”الاتفاق بشكل مبدئي على الإدارات الرئيسية في كلا رئاستي أركان الجيش الليبي واقتراح أسماء من الطرفين للاتفاق عليها ودعم المصالحة الوطنية“.

وأكد أن ”الفريق أول محمد الحداد سيقوم في وقت قريب بزيارة إلى مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية“.

وبدأ الحداد والناظوري جلسة مغلقة في أعقاب الاجتماع الموسع، الذي حضره أعضاء لجنة 5+5، وفق المصدر.

وسبق أن التقى الحداد والناظوري في مدينة سرت يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2021، وأكدا آنذاك ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في إطار حل ليبي.

كما حضرا اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بالعاصمة المصرية القاهرة في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

واتفق المجتمعون على أهمية ”توحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش قوي بعيدا عن التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض“.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب البلاد و5 آخرين من شرق ليبيا، ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.