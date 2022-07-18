"تونس ولاية جزائرية".. تصريح للمحلل الجزائري هواري تيغرسي يثير غضبا تونسيا

أثار تصريح لخبير جزائري وصف فيه تونس بأنها ”ولاية جزائرية“، غضبا وجدلا واسعين في صفوف التونسيين الذين اعتبروا في الأمر ”إساءة وإهانة“ لهم، و“محاولة لاستفزاز الشعبين“ اللذين تربطهما علاقات جيدة.

وقال الخبير الاقتصادي الجزائري الهواري تيغرسي في لقاء تلفزيوني، إن ”السلطات الجزائرية تعتبر تونس الشقيقة الصغرى“، مضيفا ”لنقلها بصراحة: تُعتبر تونس ولاية جزائرية مهمة جدا“ وفق تعبيره.

وبعد أن أكدت المذيعة عليه أن المصطلح الذي استخدمه هو ”تعبيره الخاص، ولا تتحمل مسؤوليته القناة أو دولة الجزائر“، استدرك الهواري بالقول إن ما قصده هو أن ”الأمن بالنسبة لتونس يعتبر من أمن الجزائر“.

ويأتي هذا التصريح بعد أيام قليلة من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بعد إغلاق غير مسبوق استمر لأكثر من عامين.

وعلق الإعلامي نور الدين المباركي، بالقول ”عندما تكون في المباشر قد تخونك اللغة فعلا فلا تجد الكلمة الدقيقة مثلا فتعوضها بأخرى قريبة تؤدي المعنى، وقد تخطئ فترفع المنصوب مثلا ولكن وهذا الأهم غير مسموح به أن تقدم فكرة قد تختلف 180 درجة عمّا تريد إيصاله“.

وتابع المباركي في تدوينة عبر ”فيسبوك“: ”عندما استمعت إلى تصريحه (الخبير الجزائري) كان الرجل يتحدث بسلاسة ووضوح، والأمر لا يتعلق وفق تقديري بسوء تعبير وإنما بموقف عبّر عنه بوضوح ثم تراجع“.

من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي هشام الحاجي، إن ”هناك في العلاقات بين الأجوار ما يعرف في علم النفس الاجتماعي بالتجاذب الوجداني الذي يمثل مراوحة بين المشاعر المعلنة وغالبا ما تكون إيجابية وعلنية والمشاريع السلبية التي تتسرب أحيانا إلى السطح وهي في الغالب سلبية“.

وأضاف الحاجي ”لا تخلو العلاقة بين تونس والجزائر منذ استقلال البلدين من هذا التجاذب خاصة بين النظامين ويضاف إلى ذلك دور أطراف وأدوات هدفها ضرب علاقات الأخوة بين الشعبين وهي علاقات متميزة بنسبة تكاد تكون كلية… وفي هذا الإطار أضع ما عمد إليه أحد المسؤولين الجزائريين من خلال اعتبار تونس ولاية جزائرية“.

وأكد الحاجي، أن ”هذا التصريح مرفوض ومدان ويجب أن لا تتركه الدولة التونسية يمر مرور الكرام ولكنه تصريح معزول ولا يجب أن يجعلنا نقع في فخ استبدال كرة الثلج في العلاقة مع الشقيقة الكبرى بكرة نار لأن النار هوجاء وتأتي على الأخضر واليابس“ وفق تعبيره.

بدوره، علق الباحث والأستاذ الجامعي صلاح الدين الدريدي بقوله ”إلى جماعة صحافة الخاوة (الإخوة باللهجة الجزائرية) أين أنتم؟ هل تعلمون أن تونس ولاية جزائرية؟ الفكرة بيسماركية ومستبطنة من زمان إن لم يكن لكم علم بذلك“ وفق تعبيره.

وتساءل الناشط كريم مختار ”كيف يقول بعض الأشقاء إن تونس ولاية جزائرية في حين أن قرطاج تأسست آلاف السنين قبل الجزائر، كما إن شمال أفريقيا وجنوب أوروبا والجزر التي بينهما كلها كانت ولايات تابعة لجمهورية قرطاج“.

وأضاف مختار ”المسألة بحسب رأيي لا تتعدى أن تكون خلطة من الجهل والرغبة في الاستفزاز وحلق الفتن بين السعبين الشقيقين وهي لا تستحق أن نعطيها أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة من وقتنا حتى نرد عليها لأنّ ذلك مضيعة للوقت“ وفق تعبيره.

وعلق الناشط الجزائري وليد الكبير من جانبه بالقول إن ”تونس دولة ذات سيادة وليست ولاية جزائرية“، مؤكدا أن ”هذا الكلام فيه إساءة للجيران وأن تونس بلد عريق وجب احترامه“.