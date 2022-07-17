أمين عام "الشعب" التونسية: كلمة "لا" للدستور تعني عودة "حكم الغنوشي" (فيديو إرم)

حذّر أمين عام حركة ”الشعب“ التونسية، زهير المغزاوي، من أنّ الفشل في تمرير الدستور التونسي الجديد سيكون كارثة على تونس، وسيعني عودة الإسلام السياسي، وما وصفه بحكم الغنوشي.

وقال المغزاوي في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إنّه ”إذا صوت التونسيون بـ لا في الاستفتاء المرتقب يوم 25 يوليو/ تموز الجاري، فهذا يعني العودة إلى الإسلام السياسي، وعودة سلطة الغنوشي (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة) والعودة إلى البرلمان وإلى كل الأوضاع التي كانت تعيشها تونس“.

وأضاف المغزاوي بأنه ”في مثل هذا الوقت من السنة الماضية، كان هناك أكثر من 20 ألف تونسي يموتون جراء وباء كورونا، ولا يجدون الأوكسجين ولا مكانا في المشافي يأويهم“.

وقال النائب في البرلمان المنحلّ، إنه ”إذا صوّت الشعب بـ (لا) في هذا الاستفتاء، ستكون الكارثة، وستكون تونس مفتوحة على احتمالات مجهولة العواقب“.

واعتبر المغزاوي أنه ”خلال السنوات العشر الماضية، لم يتحقق شيء من الاستحقاق الاجتماعي ولا الاستحقاق السياسي للثورة، وبالتالي دعت حركة الشعب إلى التصويت بـ (نعم)، لا من أجل تمرير الدستور فحسب، بل من أجل تجاوز المرحلة السابقة، وإنهاء الإسلام السياسي، واستئناف الثورة التونسية مسارها نحو تحقيق أهدافها، وأهداف الشعب في الحرية والكرامة، وفي مرفق عام توفره الدولة“.

وأكّد المغزاوي أنه منذ صدور النسخة الأولى من الدستور، قررت حركة ”الشعب“ التصويت بـ ”نعم“ لصالح مشروع الدستور، موضحا أن ”التعديلات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد عززت هذا الموقف، حيث رفعت الكثير من اللبس بخصوص بعض الفصول، ومنها التصويت لمجلس نواب الشعب، كما نصّت بصفة واضحة على أن التصويت يكون بشكل حر ومباشر، إضافة إلى توضيحات طالت فصولا أخرى، قال إنها أزالت المخاوف لدى التونسيين“.

وأوضح المغزاوي أن حركة ”الشعب“ تدعو إلى التصويت بـ ”نعم“ لصالح مشروع الدستور، رغم تجاهل رأي الحركة خلال جلسات الحوار، لأنّ النسخة التي عرضها رئيس الجمهورية كانت أفضل بكثير من النسخة التي طرحها رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد.

وأشار إلى موضوع الهوية ومقاصد الإسلام والحق النقابي والديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، ورأى أن كل هذه المسائل رفع فيها سعيد اللبس خلافا للنسخة الأولى.

وبخصوص التداعيات المحتملة لفتح القضاء التونسي الملف المالي لحركة ”النهضة“ على مستقبل الحركة، قال المغزاوي، إن هذا الموضوع كان مطروحا بإلحاح منذ اغتيال شكري بلعيد (عام 2013)، حيث كانت هناك شبهات حول ضلوع الحركة في تمويل الإرهاب والاغتيالات السياسية، ولكن كان القضاء حينها راضخا للحركة، ويعمل على حمايتها وتعطيل الملفات.

ودعا المغزاوي إلى ”محاسبة ومحاكمة من أجرموا بحق التونسيين والتونسيات، محاكمة عادلة“.

ونفى المغزاوي أن تكون الأحزاب جميعها مهددة وليس حركة ”النهضة“ فحسب، قائلا، إن ”المهدد هو من نهب المال العام، ومن شارك في الجرائم الإرهابية، ومن سفّر الشباب إلى الخارج، ولكن حركة الشعب لا شيء يدينها أو يخيفها، ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية يستهدف الأحزاب لأنها أحزاب، بل لما اقترفته بعض الأحزاب من جرائم“.

وتابع: ”نحن ندعو إلى محاسبة الأفراد على ما ارتكبوه من جرائم، وليس لتصفية الأحزاب، سواء كانت حركة النهضة أو غيرها“.

وفي قراءته للمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي، اعتبر المغزاوي أن صندوق النقد حسم أمره على ما يبدو، وسيوافق على منح تونس قرضا جديدا على عكس ما كان يعتقده الإسلام السياسي.