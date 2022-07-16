ليبيا.. تأكيد إطلاق سراح اللواء طيار الجقم

أكد مصدر عسكري ليبي، اليوم السبت، صحة إطلاق سراح اللواء الطيار عامر الجقم الأسير منذ 3 أعوام لدى ”ميليشيات الزاوية“.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن ”خبر إطلاق سراح اللواء طيار الجقم صحيح، ومن المنتظر أن يصل، يوم غدٍ الأحد، إلى بنغازي“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارًا متضاربة عن إطلاق سراح الجقم، المحتجز في الزاوية، منذ كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وقال موقع عاجل ”ليبيا 24″، إنه ”جرى إطلاق سراح الجقم ضمن صفقة يظهر فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة حسن نواياه للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي“.

وأشار الموقع إلى أن ”الجقم وصل طرابلس قادمًا من الزاوية، وتم تسليمه إلى جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبد الغني الككلي غنيوة“.

ولفت إلى أن ”الجقم سيمضي، الليلة، في طرابلس وسيتوجه، غدًا صباحًا، عن طريق مطار معتيقة برفقة أعيان من المنطقة الشرقية، إلى مدينة بنغازي“.

وأُسر الجقم، من قبل ميليشيات الزاوية إثر سقوط طائرته الحربية من طراز ”ميغ 23“ جنوب مدينة الزاوية أثناء عملية تحرير طرابلس، وأرجع الجيش الليبي في حينه سقوطها إلى خلل فني.

ونشرت الميليشيات صورًا آنذاك تظهر تعرض الجقم للتعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة بعد اعتقاله، ما أثار ردود فعل منظمات حقوقية ضد حكومة الوفاق السابقة.

واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، ”تعامل الميليشيات الإرهابية السيئ“ مع اللواء طيار عامر الجقم، الذي وقع أسيرًا لديها عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذ مهام عسكرية، مطالبة المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتحمل مسؤولية حماية ضحايا الحرب.

ودعت المنظمة كل أطراف النزاع إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أكدت أهمية التعامل اللائق مع ضحايا النزاعات المسلحة.

وطالب الشيخ “ مفتاح اللواطي العقوري ”، أحد أعيان المنطقة الشرقية، أثناء اجتماع وفد من شرق ليبيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إطلاق سراح اللواء “ عامر الجقم ”، لكن الدبيبة وعده خيرًا، دون تنفيذ.