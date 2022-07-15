كوخافي يزور المغرب في أول زيارة لرئيس أركان إسرائيلي لدولة عربية

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، سيزور مملكة المغرب، الأسبوع المقبل، في أول زيارة من نوعها يجريها رئيس أركان إسرائيلي لدولة عربية.

وبحسب ما ذكرته قناة ”i24NEWS“ الإخبارية، فإن ”رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور المغرب، الأسبوع المقبل، في أول رحلة رسمية تستغرق 3 أيام“.

وأضافت نقلًا عن مصادر لم تسمّها: ”لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك“.

ولم تكشف القناة الإسرائيلية عن أهداف الزيارة، ولا ما ستناقشه، وما إذا كانت ستشمل دولًا أخرى غير المغرب، في ظل حراك تبذله إسرائيل لحشد رأي عام يمهد لاتخاذ موقف من التقدم الإيراني في برنامجها النووي، بعد تعثر مباحثات فيينا.

ووقّع المغرب اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أواخر 2020، في إطار ”اتفاقات إبراهيم“ التي رعتها الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل، منتصف الشهر الماضي، أن الرباط ستعمل على رفع تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل وافتتاح سفارة جديدة لها في تل أبيب قريبًا، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المقررة إلى تل أبيب قريبًا.

وسبق هذه الخطوة، إعلان تل أبيب والرباط توقيع 13 مذكرة تفاهم بينهما، تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة في إطار شراكة اقتصادية تساير التطورات التكنولوجية العالمية.

كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني تغطي جميع الجوانب مع المغرب، مضيفًا أن ”هذا أمر مهم للغاية سيمكننا أيضًا من تبادل الآراء والشروع في مشاريع مشتركة“.

وأعلن في التوقيت ذاته، متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بلاده والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم دفاعية، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما.

وأشارت تقارير إسرائيلية، إلى أن المغرب اقتنى مؤخرًا نظام ”SKYLOCK“ المضاد للطائرات دون طيار، الذي تصنعه شركة ”SkylockSystems“، وهو جزء من مجموعة Avnon الإسرائيلية، بهدف تطوير قدراته بحماية المنشآت الحيوية المدنية والعسكرية.