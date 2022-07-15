ليبيا.. جماعات قبلية تتفق على إنهاء حصار منشآت النفط

قال زعيم قبلي إن الجماعات القبلية الليبية المسؤولة عن حصار منشآت نفطية اتفقت مع الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط الذي عيَّنته الحكومة على السماح باستئناف الإنتاج والتصدير.

وتقول المؤسسة الوطنية للنفط إن الحصار الذي تفرضه مجموعات متحالفة مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قلّص إنتاج النفط الليبي بمقدار 850 ألف برميل يوميًا.

من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الذي عينته حكومة الوحدة في طرابلس إن المؤسسة رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول النفط والموانئ بعد اتفاق مع الجماعات المسؤولة عن الحصار.

وعينت حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة رئيسًا للمؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، لكن البرلمان الذي مقره شرق ليبيا، ومصطفى صنع الله الذي يقود المؤسسة منذ العام 2014، رفضا التعيين.