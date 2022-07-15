حركة نشطة على الحدود البرية بين تونس والجزائر بعد إعادة فتحها

بدأ اليوم الجمعة، العمل بقرار فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقها.

وشهدت المعابر الحدودية بين البلدين حركة دؤوبة وتدفقًا غير مسبوق لا سيما من الجانب الجزائري باتجاه تونس.

وتوزع التونسيون والجزائريون الراغبون في عبور الحدود إلى الجانب الآخر، على المعابر الحدودية البرية التسعة الموجودة بين البلدين، تفعيلًا للقرار المشترك بين الرئيسي التونسي قيس سعيّد والجزائري عبد المجيد تبون، القاضي بفتح الحدود البرية بين البلدين أمام حركة السيارات الخاصة والمسافرين ابتداء من اليوم.

ومنذ مساء أمس الخميس، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لطوابير السيارات الجزائرية بالمعبر الحدودي أم الطبول ملولة في انتظار دخول الأراضي التونسية.

وشهد المعبر الحدودي ”حزوة“ من الجانب التونسي، استعدادات على مختلف المستويات لاستقبال الجزائريين، وكذلك التونسيين المقيمين بالجزائر، مع دخول قرار فتح الحدود حيز النفاذ.

وشهدت أولى ساعات فتح المعبر الحدودي البري ببوشبكة من محافظة القصرين، صباح اليوم، مرور عشرات المسافرين في الاتجاهين التونسي والجزائري، مع توقع تضاعف هذه الأعداد خلال الساعات والأيام القادمة، بحسب ما نقلته إذاعة ”موزاييك“ المحلية.

وشهد هذا المعبر الأكثر نشاطًا، عام 2017، عبور 900 ألف مسافر من الجانبين.

وأبدى جزائريون عبروا الحدود نحو تونس استبشارهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن تونس والجزائر ”بلد واحد“.

وينتظر توافد أعداد كبيرة من السياح الجزائريين على تونس عبر مختلف المعابر الحدودية، قدرتها مصادر إعلامية جزائرية بمليون سائح على امتداد فصل الصيف.

ومنذ الإعلان عن قرار إعادة فتح الحدود البرية، انطلقت وكالات الأسفار الجزائرية في تقديم عروض ترويجية نحو الوجهة التونسية، وشهدت هذه الوكالات إقبالًا كبيرًا من الجزائريين، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وأكدت النقابة الجزائرية لوكالات الأسفار السياحية أن أكثر من مليون جزائري سيتوافدون على تونس خلال الصيف الجاري.

من جهته، أكد وزير السياحة التونسي، محمد المعز بلحسين، أهمية إعادة فتح الحدود البرية مع الجزائر بشكل كامل، مثنيًا على قرار قيادتي البلدين الذي ”ستكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الموسم السياحي الجاري“، وفق قوله.

يشار إلى أن عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس عام 2019، بلغ بحسب جامعة وكالات الأسفار التونسية، مليونين ونصف المليون سائح، وذلك قبل أن يشهد تراجعًا كبيرًا عامي 2020 و2021 نتيجة الوضع الوبائي العالمي، فضلًا عن قرار غلق الحدود بين البلدين في آذار/ مارس 2020 تحسبًا لتفشي فيروس كورونا في ذلك الوقت.