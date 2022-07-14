الدبيبة يرد على طلب المشري التراجع عن إقالة صنع الله: "الأمر لا يعنيكم"

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، على طلب وجهه له رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالتراجع عن قرار إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وقال الدبيبة في كتاب وجهه إلى المشري، يوم الخميس: ”إننا نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء“.

وأضاف الدبيبة في كتابه الذي نشره موقع ”بوابة الوسط“ الإخباري المحلي: ”هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم“.

وكان المشري طالب الدبيبة بسحب قراره الذي ينص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ”وبذل المجهود الأكبر من التوافق بين وزارة النفط والمؤسسة، حتى يزداد الإنتاج ويستقر“.

وأعاد الدبيبة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة، خلفا للمجلس السابق برئاسة مصطفى صنع الله، الذي رفض قرار الدبيبة.

وحذر المشري من ”تداعيات تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في الوقت الحالي“.

واعتبر في كتاب وجهه إلى الدبيبة ونشرته المؤسسة عبر صفحتها على ”فيسبوك“، يوم الخميس، أن ”تغيير مجلس إدارة المؤسسة قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد“، وفق قوله.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة كلا من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وحسين عبدالله صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله.