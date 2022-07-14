الرئيس الجزائري يعيّن إبراهيم كسالي وزيرا للمالية

قالت الإذاعة الجزائرية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر، اليوم الخميس، تعيين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية، وفقا لما أوردته وكالة ”رويترز“.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نقلته وسائل إعلام جزائرية: ”عملا بأحكام الدستور لا سيما المادتين 91 الفقرة 7 و104، وقّع اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين السيد إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية“.

وفي 14 من الشهر الماضي، وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية آنذاك أنه ”عملا بأحكام المادة 91، الفقرة 07 من الدستور، وبعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمان راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة“.

وكان كسالي يشغل آنذاك منصب الأمين العام للوزارة.